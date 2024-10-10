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        Adana'da bir mahalle karantina altında

        Adana'da hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı tedirginlik yarattı. İmamoğlu İlçe Kaymakamlığı konu ile ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 01:31 Güncelleme: 10.10.2024 - 01:31
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        Adana'da bir mahalle karantina altında
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        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir mahalle hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı sebebiyle karantina altına alındı.

        İmamoğlu İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yazıtepe Mahallesi, hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı. Yazıtepe Mahallesi yakınında bulunan mahallelere karantina boyunca hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Mahallede dezenfeksiyon, çevresel ilaçlama ve gerekli eğitim çalışmaları yapıldı” denildi.

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