Adana'da bir öğrenci, evinden bilgisiyarını çalan hırsızı sokakta kaçarken yakaladı

AA

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ndeki evinde bilgisayarda ders çalışan M.Y, dinlenmek için balkona çıktı.Yaklaşık 10 dakika sonra odaya giren ve bilgisayarının yerinde olmadığın fark eden M.Y, çalınmış olabilceği düşüncesiyle sokağa çıktı.Küçük yaşta bir kişinin elinde bilgisayarla koşarak uzaklaştığını fark eden M.Y, şüpheliyi yakalayıp polisi aradı.Olay yerine giden polis ekipleri, şüpheliyi Köprübaşı Polis Merkezine götürdü.