Adana'da börekçiye silahlı saldırı: 2 yaralı

AA

Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir börekçiye gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce husumetli oldukları öne sürülen kişilere silahla ateş açıldı.Saldırıda isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.