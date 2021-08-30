Adana'da Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü kutlandı

AA

Adana'da, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Süleyman Elban, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar çelenk sundu.

Milletvekilleri, askeri ve mülki erkanın ile gazilerin de katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Vali Elban ile Tuğgeneral Arıkan, restore edilerek valilik ek hizmet binası olarak hizmet vermeye başlayan tarihi Adana Kız Lisesi'nde tebrikleri kabul etti.

Elban, burada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Bu zafer, inşallah gelecek yıl bir asrı devirmiş olacak. Bu şanlı zaferi kazanan büyüklerin torunu olarak çok gururluyuz. Bu zaferi kazanan milletin mensubu olarak çok onurluyuz. Biz de bugün Adana'mızda bu Zafer Bayramı'nı büyük bir coşku ve onurla kutladık. Tarihi Kız Lisesi'ni restore etmiştik. Cumhuriyet Bayramı için hazırlık yapıyorduk ama restorasyonu daha erken tamamladık. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da ilk resepsiyonu ve tebrik kabulünü yaptık." diye konuştu.