Adana'da çantasında uyuşturucuyla yakalanan sanık 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

AA

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan C.U. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. C.U. için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı polis kontrol noktasında durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünün bagajında narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldığı ve yolcu C.U'ya ait çantada sentetik uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Uyuşturucu paketinde C.U'nun parmak izinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamede hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu C.U'nun yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.