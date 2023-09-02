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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da çift tabancalı saldırgan dehşet saçtı!

        Adana'da çift tabancalı saldırgan dehşet saçtı!

        Kaldırım üzerinde telefonla konuşan 42 yaşındaki İbrahim Taşkıran, motosikletten inen kasklı kişinin çift tabanca ile gerçekleştirdiği saldırı sonrası hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 09:27 Güncelleme: 02.09.2023 - 09:27
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        Çift tabancalı saldırgan dehşet saçtı!
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        Adana'da kaldırım üzerinde telefonla konuşurken yanına yaklaşan motosikletten inen ve başında kask bulunan şüphelinin iki tabancayla gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralanan İbrahim Taşkıran (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda telefonla konuşan İbrahim Taşkıran'ın yanına motosikletle iki kişi yaklaştı.

        Motosikletten inen yüzü maskeli kimliği belirsiz şüpheli, iki elindeki çift tabanca ile Taşkıran'a kurşun yağdırdı. Saldırı sırasında can havliyle bir iş yerine sığınan Taşkıran, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı.

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        Saldırının hemen ardından silahı kullanan saldırgan yaya olarak ara sokaklara kaçarken, diğer şüpheli ise motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Vücuduna isabet eden çok sayıda kurşun ile ağır yaralanan Taşkıran, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

        Taşkıran'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri saldırı ile ilgili inceleme başlattı.(

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        #adana
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