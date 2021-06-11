Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 58168 Sokak'ta bir apartmanın 3'üncü katındaki İsmet Yiğit'e ait evde meydana geldi.

M.Ş., iddiaya göre evine geldiği İsmet Yiğit ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. DHA'nın haberine göre; tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş. belindeki tabancayı çıkartıp, Yiğit ve evde bulunan Sabahat Ö.'ye ateş açtı. Evden kavga ve silah sesi duyduktan sonra bir kişinin de kaçtığını fark eden apartman sakinleri, daireye geldiklerinde Yiğit'in kanlar içinde hareketsiz yattığını, Sabahat Ö.'nün ise bacağından yaralı olduğu görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Yiğit'in öldüğünü belirlerken, yaralı Sabahat Ö. ise ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İsmet Yiğit'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi M.Ş.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.