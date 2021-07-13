Adana'da Çinli 2 kişinin 43 bin lirasını gasbettikleri öne sürülen 2 sanığa 27'şer yıl hapis

AA

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya haklarında "silahla kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle konutta birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçundan dava açılan tutuklu sanıklar H.O. ve İ.K. ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların geçen sene 12 Mayıs'ta, merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde ikamet eden Çin uyruklu A.A. ve C.W'nin evine kar maskesi ve tüfekle girdiklerini belirtti.

Savcı, ellerindeki silahlarla Çin uyrukluları darbettikleri ve mağdurların 43 bin lirası ile 4 cep telefonunu da alarak olay yerinden kaçtıkları belirlenen H.O. ve İ.K'nin, cezalandırılmaları ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahla kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle konutta birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçundan 27'şer yıl hapis cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.