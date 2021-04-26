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Adana'da darbedilip eve kilitlenen kadın KADES sayesinde kurtuldu

Polislerce gözaltına alınan zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. KADES sayesinde kurtulan Hilal Y: "Polisleri karşımda görünce çok sevindim ve 'Kurtuldum, bitti' dedim. Birçok kadın sesini çıkartamıyor, polisi arayıp şiddet gördüğünü söyleyemiyordu. Allah polisleri başımızdan eksik etmesin. İyi ki polisler ve KADES uygulaması var"

Adana'da darbedilip eve kilitlenen kadın KADES sayesinde kurtuldu
AA

Adana'da fiziksel şiddet uygulanan ve eve kilitlenen kadın, Kadın Destek Uygulaması (KADES) sayesinde polislerce yeri belirlenerek kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hilal Y. (26),İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğünce şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen KADES uygulaması aracılığıyla polislerden yardım talebinde bulundu.

Polislerin, telefonla irtibat kurup açık adresini öğrenmeye çalıştığı kadının çağrılara cevap vermemesi üzerine uygulama üzerinden konumunun en son görüldüğü Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi 18024 Sokak'a çok sayıda ekip sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hilal Y'nin bulunduğu evi belirleyip baskın yaptı.

İçeri giren ekipler, Hilal Y'yi kapısı asma kilit kullanılarak kilitlenmiş odada buldu. Kadını kurtaran polisler, şüpheli Vural B'yi (36) gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada 6 tabanca mermisi, 40 av tüfeği kartuşu ile uyuşturucu ele geçirildi.

Polis, korkudan şoka giren kadını koruma altına alarak, "Devletin polisi burada, korkma. Biz seni kurtarmaya geldik." diyerek sakinleştirmeye çalıştı, Hilal Y. de "Çok korkuyorum, iyi ki geldiniz." dedi.

Hilal Y, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık üç hafta önce eşiyle sorun yaşaması üzerine arkadaşı Remziye B'nin evinde kalmaya başladığını belirtti.

Aradan bir hafta geçtikten sonra arkadaşı Remziye'nin eşi Vural B. ile sorunlar yaşamaya başladığını anlatan Hilal Y, Vural B'nin eşine karşı fiziksel şiddet uyguladığını söyledi.

- "İyi ki polisler ve KADES uygulaması var"

Hilal Y, araya girmek istediğinde Vural B'nin kendisine de zarar verdiğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"İlk başta yanlışlıkla ya da öfkeyle vurduğunu düşünerek bu durumu önemsemedim. Uyuşturucu madde bağımlısıydı ve krize girmişti. Bu arada borçlu olduğu kişiler evin önüne gelerek kendisini silahla tehdit etti. Onlar gittikten sonra bizim yüzümüzden olduğunu söyleyip eşini ve beni darbetti. Kaldığım odanın kapısını kilitleyip önüne de halı ve kilimleri yığarak ateşe verip evden ayrıldı. Kıyafetlerim kısmen tutuştu. Bir şekilde o durumdan kurtuldum. Sonra eve gelip eşini tekrar darbetti. Bu olan bitene dayanamıyordum ama polisi telefonla arasam ihbar ettiğimi anlayıp bana saldıracaktı. Aklıma KADES uygulamasını yüklemek geldi.

Uygulamayı yükleyip polislerin adresimi bulmaları için defalarca butona bastım. Daha sonra polisler kaldığım adresi bulup odanın kapısındaki asma kilidi açarak beni kurtardı. Polisleri karşımda görünce çok sevindim ve 'Kurtuldum, bitti' dedim. Birçok kadın sesini çıkartamıyor, polisi arayıp şiddet gördüğünü söyleyemiyordu. Allah polisleri başımızdan eksik etmesin. İyi ki polisler ve KADES uygulaması var."

Zanlı, emniyetteki işlemin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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