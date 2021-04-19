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Adana'da DEAŞ sanığı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen tutuksuz sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Adana'da DEAŞ sanığı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
AA

Savcılıkça DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen tutuksuz sanık S.Ö. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sanık S.Ö. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede itiraflarına yer verilen tanık F.Ö, şu beyanlarda bulundu:

"S.Ö. benim eşim olur fakat 1,5 yıldır ayrı yaşamaktayız. Kendisi devletin mahkemelerini tağut olarak gördüğü için bana boşanma davası açmıyordu. Kendisi terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'üst düzey yöneticisi' olduğu iddia edilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk'a ait videolar izliyordu. Daha sonra kentte Yamaçlı Grubu olarak adlandırılan yapının sohbet toplantılarına katılmaya başladı. S.Ö. bu toplantılara katıldıktan sonra benden seçimlerde oy kullanmamamı ve kızımı okula göndermememi istedi. Bu nedenlerden ötürü ayrı yaşamaya başladık."

S.Ö'nün DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın olduğu tespiti de iddianamede yer aldı.

İddianamede sanığın DEAŞ'ın Adana'da faaliyet gösteren "Yamaçlı Grubu"nda yer aldığı, örgütsel ders ve toplantılarına katıldığı, haklarında birçok kez DEAŞ'a üye olma suçundan işlem yapılan şüphelilerle irtibatlı olduğu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı kaydedildi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık S.Ö'nün yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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