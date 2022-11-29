Eşini dövdü! Sokaktan geçeni öldürdü! 0:00 / 0:00

DHA

Adana'da olay, 25 Kasım'da, Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Furkan Avcı (25), kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Özay Avcı'yı (22) darp etti.

SOKAĞA RASTGELE ATEŞ ETTİ DHA'da yer alan habere göre Özay Avcı da annesini arayıp durumu anlattı. Kızının dövüldüğünü öğrenen Özgül Dikici (49), gelinini de yanına alarak damadının evine gitti. Kayınvalidesinin eve geldiğini gören Furkan Avcı, tabancayla sokağa doğru rastgele ateş açtı.

İKİ KİŞİ KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU Tabancadan çıkan mermiler, bu sırada sokakta ekmek almaya giden Mahmut Yurgacı'nın (75) karnına, Fitte Casın (22) adlı kadının ise burnuna isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ADAM KURTARILAMADI Yaralılar, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Yurgacı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Casın'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Furkan Avcı, polis tarafından gözaltına alındı.