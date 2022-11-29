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Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da akılalmaz cinayet! Sokaktan geçerken öldü... - En son haberler
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Eşini dövdü! Sokaktan geçeni öldürdü!

Adana'da, kıskançlık nedeniyle eşiyle kavga eden 25 yaşındaki Furkan Avcı, kayınvalidesinin eve geldiğini görünce sinirlenip, tabancayla sokağa rastgele ateş açtı. Mermiler, ekmek almaya giden Mahmut Yurgacı ile Fitte Casın'a isabet etti. Karnından yaralanan Yurgacı hayatını kaybetti, Avcı ise tutuklandı

Adana'da akılalmaz cinayet! Sokaktan geçerken öldü... - En son haberler
Eşini dövdü! Sokaktan geçeni öldürdü!
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DHA

Adana'da olay, 25 Kasım'da, Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Furkan Avcı (25), kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Özay Avcı'yı (22) darp etti.

SOKAĞA RASTGELE ATEŞ ETTİ

DHA'da yer alan habere göre Özay Avcı da annesini arayıp durumu anlattı. Kızının dövüldüğünü öğrenen Özgül Dikici (49), gelinini de yanına alarak damadının evine gitti. Kayınvalidesinin eve geldiğini gören Furkan Avcı, tabancayla sokağa doğru rastgele ateş açtı.

İKİ KİŞİ KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Tabancadan çıkan mermiler, bu sırada sokakta ekmek almaya giden Mahmut Yurgacı'nın (75) karnına, Fitte Casın (22) adlı kadının ise burnuna isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ADAM KURTARILAMADI

Yaralılar, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Yurgacı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Casın'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Furkan Avcı, polis tarafından gözaltına alındı.

KATİL ZANLISI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgusunda, "Eşimle kavga ederken annesini çağırdığı için sinirlenip, sokağa ateş ettim, pişmanım" dediği öğrenilen Avcı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Avcı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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