Adana'da denizde boğulan baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

AA

Karataş ilçesinde önceki gün denizde boğulan Habib (39) ve oğlu Ali Ercan Karayiğit'in (12) Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Habib Karayiğit'in arkadaşı Cumali Kösedağ, Ali Ercan'ın babasıyla denizde kayalık bölgeye çıktıkları sırada dalganın çarpmasıyla suya düştüğünü belirtti. Kösedağ, arkadaşının oğlunu kurtarmak için arkasından suya girdiğini, ikisinin de kurtulamadığını söyledi.

Habib Karayiğit'in amcası Reşit Karayiğit, yeğeni ile oğlunun kurtulmak için yaklaşık yarım saat mücadele verdiğini ancak kurtulamadıklarını anlattı. Karayiğit, bölgede yeterli önlem alınmadığını iddia ederek tepki gösterdi.

Ailenin yaşadığı mahallenin muhtarı Şehmus Demir ise olayın yaşandığı bölgede yüzmenin yasak olduğunu belirten tabelanın bulunduğunu ancak alanın girişe kapatılması gerektiğini kaydetti.

Baba ile oğlunun cenazesi yakınları tarafından Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi.

Kurtarma sırasında boğulma tehlikesi geçiren bir kişi de çevredekiler tarafından kurtarılmıştı.