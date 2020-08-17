Adana'da deprem tatbikatı

Kütahya'da 65 yaş ve üstündekilere bazı kısıtlamalar getirildi

AA

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) merkez Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi'ndeki toplanma merkezindeki tatbikata, jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinden 104 görevli katıldı.

Tatbikat öncesi oluşturulan senaryoya göre, deprem sonucu bazı vatandaşlar bir evin enkazında kaldı, bazıları ise yüksek binalarda mahsur kaldı. Bir fabrikada da kimyasal sızıntı meydana geldi.

AFAD ve UMKE ekipleri hızla bölgeye intikal ederken, güvenlik birimleri de enkaz halindeki ev, bina ve fabrika çevresinde şeritler çekerek önlem aldı.

Bazı yaralıları güvenlik şekilde enkaz altında çıkartan ve bazılarını yıkılma tehlikesi olan binadan tahliye eden ekipler, kimyasal sızıntı meydana gelen fabrikada da özel kıyafetler giyerek temizlik çalışması yaptı.

Tatbikat senaryosu gereği yaralı kurtarılan depremzedeler, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

3 operasyonu aynı anda yapan ekipler tatbikatı başarıyla tamamladı.