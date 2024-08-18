Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 18.08.2024 - 01:28 Güncelleme: 18.08.2024 - 01:28
Yaşar Cebe idaresindeki motosiklet, Kıyıboyu Caddesi'nde kaldırıma savruldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Cebe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın duyulması üzerine kaza yerine gelen Cebe'nin yakınları gözyaşı döktü.
Cenaze, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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