Adana'da doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedilen doktor, hastanede tedavi altına alındı
Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Can Cevher Gürler, muayene sırasında tartıştığı Seracettin D. (48) tarafından darbedildi.
Sağlık merkezindeki diğer doktorların müdahalesinin ardından Gürler, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Doktorun kafasına aldığı darbe nedeniyle yoğun bakımda gözetim altında tutulduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Doktorun şikayeti üzerine polis, şüpheliyi gözaltına aldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.