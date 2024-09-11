Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Adana'da doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde darbedildi - Güncel haberler

        Adana'da doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde darbedildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedilen doktor, hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 00:00 Güncelleme: 11.09.2024 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doktor aile sağlığı merkezinde darbedildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Can Cevher Gürler, muayene sırasında tartıştığı Seracettin D. (48) tarafından darbedildi.

        Sağlık merkezindeki diğer doktorların müdahalesinin ardından Gürler, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Doktorun kafasına aldığı darbe nedeniyle yoğun bakımda gözetim altında tutulduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Doktorun şikayeti üzerine polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #adana
        #adana haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tutuklu amcanın avukatı Narin'in davasından çekildi
        Tutuklu amcanın avukatı Narin'in davasından çekildi
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
        "Galatasaray'ın lig maçlarında fark var!"
        "Galatasaray'ın lig maçlarında fark var!"
        "Ali Koç işine, kulübüne aşık biri"
        "Ali Koç işine, kulübüne aşık biri"
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Jose Mourinho, HT Spor'da!
        Jose Mourinho, HT Spor'da!
        HT SPOR yayın hayatına başladı
        HT SPOR yayın hayatına başladı
        "Arda Güler üst seviye bir kalite"
        "Arda Güler üst seviye bir kalite"
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Nöbetçi öğretmen darbedildi
        Nöbetçi öğretmen darbedildi
        Bakan Fidan Mısır'da
        Bakan Fidan Mısır'da
        Galatasaray transferi bitiyor!
        Galatasaray transferi bitiyor!
        Düello bu gece
        Düello bu gece
        'Deha'daki karakterini anlattı
        'Deha'daki karakterini anlattı
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"