Adana'da dolandırıcılık şüphelisine 10 yıla kadar hapis istemi

Şırnaklı şehit ailesi acıyı ve gururu bir arada yaşıyor

AA

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz sanık O.Y. ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheli O.Y. hakkında, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, mağdur U.B'nin, internet sitesinde O.Y'ye ait elektronik sigara ilanı görmesi üzerine şüpheliyle telefonla irtibat kurduğu belirtildi.

U.B'nin, O.Y. adına verilen banka hesabına, elektronik sigara için 275 lira kapora gönderdiği aktarılan iddianamede, buna karşın ürünün teslim edilmediği ve sanığın iletişimi kestiği ifade edildi.

İddianamede, 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen O.Y'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

. B. Topaloğlu