Adana'da dolandırıcılık zanlısına 10 yıla kadar hapis istemi

AA

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz sanık Ö.İ'yle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheli Ö.İ. hakkında, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, mağdur H.K'nin oto kaporta tamiri işi yaptığı ve internet sitesinde Ö.İ'ye ait hasarlı bir otomobil ilanı görmesi üzerine, telefonla irtibat kurduğu sanığın hesabına, hasarlı araç için 32 bin lira gönderdiği belirtildi.

Şüphelinin, hesabına para yatırıldıktan sonra söz konusu hasarlı otomobili göndermediği ve iletişimi kestiği aktarılan iddianamede, Ö.İ'nin üzerine atılı dolandırıcılık suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ö.İ'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

. B. Topaloğlu