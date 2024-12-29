Adana'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
Adana'da polis ekiplerince, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, diğer şubelerin desteğiyle kent genelinde belirlenen noktalarda dron destekli trafik uygulaması yaptı.
Polis ekipleri, 685 aracı durdurarak sürücülerinin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı.
Denetimlerde 6 araç trafikten men edildi.
Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 55 aracın sürücüsüne 789 bin 537 lira ceza kesti.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.