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        Haberler Gündem Adana'da dron destekli trafik denetiminde 81 sürücüye 462 bin TL ceza - Güncel haberler

        Adana'da dron destekli trafik denetiminde 81 sürücüye 462 bin TL ceza

        Adana'da polisin dron destekli uygulamasında, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan 81 sürücüye 462 bin 800 TL ceza kesildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 02:13 Güncelleme: 08.06.2024 - 02:13
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        Adana'da dron destekli trafik denetimi
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        Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde Asayiş Şube ve Trafik Denetleme Şube ekiplerinin katılımıyla trafiği tehlikeye düşüren araç sürücülerine yönelik iki noktada uygulama yapıldı.

        Dron destekli gerçekleşen uygulamada ekipler, 699 aracı durdurarak kontrol etti. Uygulamada; ehliyetsiz araç kullanan, yüksek sesle müzik dinleyen, kasksız motosiklet kullanan, tehlikeli şerit değiştiren sürücüler ile plakasız ve sigortasız araçlar tespit edildi. Uygulama genelinde 8 motosiklet trafikten men edildi.

        Ayrıca 9'u otomobil, 72'si de motosiklet olmak üzere 81 sürücüye çeşitli trafik suçlarından 462 bin 800 TL para cezası kesildi. Uygulama, gece yarısına kadar devam etti.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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