Adana'da elektrikli bisikletinde gizlediği uyuşturucuyla yakalanan zanlıya 15 yıla kadar hapis istemi

Şarkıcı Demet Akalın Ağrılı çocukları kışlık kıyafet ve pasta ile sevindirdi

AA

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen tutuklu A.S. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

A.S. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, A.S'yi kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu, zanlının kullandığı elektrikli bisikletin gövde kısmındaki aramada poşette sentetik uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Şüphelinin, üst aramasında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paranın da ele geçirildiği ifade edilen iddianamede, A.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen A.S. ise suçlamaları kabul etmedi.