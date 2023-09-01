Adana'da evinin balkonunda tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti Adana'da evinin balkonunda husumetlisi tarafından tabancayla başından vurulan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

Adana'da Ç.Ş, sokaktan seslendiği husumetlisi yabancı uyruklu Mahmud Dahi'yi (27) evin balkonuna çıktığı an tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay, saat 03.30 sıralarına Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetlisi Suriye uyruklu Mahmud Dahi'nin evinin önüne gelen şüpheli Ç.Ş, sokaktan kendisine seslendi. Balkona çağırdığı Dahi'yi tabancayla başından vuran Ç.Ş, ardından olay yerinden kaçtı.

Silah seslerinin ardından Dahi'yi başından vurulmuş halde yerde yatarken gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Dahi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, cinayet şüphelisini yakalamak inceleme başlattı.