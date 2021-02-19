Adana'da FETÖ'nün

AA

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan F.E. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını ve FETÖ'nün "sohbet ablası" olarak faaliyet yürüttüğünü belirterek, F.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Sanık F.E. ise mütalaayı kabul etmediğini ve FETÖ üyesi olmadığını savunarak, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Benim örgütsel bir konumum yoktur. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı F.E'nin mevcut halinin devamına karar verdi.