Adana'da FETÖ'nün yurt müdürüne 9 yıl hapis cezası

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Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.K, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ/PDY'nin Adana il yapılanmasında yurt müdürü olarak görev yapması, örgütsel nitelikli sohbet toplantıları düzenlemesi, FETÖ'ye müzahir dernekte yönetim kurulu başkanlığı yapması, örgüt içi tayine tabi tutulması, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatırdığının tespit edilmesi ve uzun süre kaçak durumunda bulunarak yargılamayı sürüncemede bırakması hususları dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mütalaaya karşı savunması alınan sanık, FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Ben örgütsel programları yüklemedim ve kullanmadım. Dosya kapsamındaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık İ.K'yi ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutuklu halinin devamına karar verdi.

. B. Topaloğlu