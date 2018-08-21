Adana'da aracı sulama kanalına düştükten sonra bırakıp kaçan sürücü, polis tarafından göz altına alındı. AA'nın haberine göre, Tufan Sılır idaresindeki hafif ticari araç, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da kontrolden çıkarak DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdikten sonra Sılır'ı kanaldan çıkarttı. Kazadan yara almadan kurtulan Sılır, polis ekiplerinin geldiğini fark edince yaya olarak kaçtı. Ekipler Sılır'ı İbo Osman Caddesi'nde yakaladı. Alkollü olduğu belirtilen Sılır, ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

Kanaldaki araç ise daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

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