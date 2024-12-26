Adana'da hafif ticari araç tabela direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç tabela direğine çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı
Adana'da Cennet Demir Boran'ın (43) kullandığı hafif ticari araç, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda tabela direğine çarptı.
AA'nın haberine göre; kazada sürücü Boran öldü, aynı araçta bulunan ve ismi belirtilmeyen bir kişi ise ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bölgedeki incelemenin ardından Boran'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.