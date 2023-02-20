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AA

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördüğü için kontrollü olarak yıkılan minare bir evin üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan Aksa Camisi'nin minaresi, depremlerde ağır hasara uğradı. Bunun üzerine minarenin yıkılmasına karar verildi.

Ekiplerin kontrollü gerçekleştirdikleri yıkım sırasında minare üç katlı bir evin üzerine devrildi. AA'nın haberine göre; olayda evde kısmen hasar oluştu.

Yıkım sırasında yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.