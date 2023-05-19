Karpuzların geçen yıla oranla daha lezzetli ve kaliteli olduğunu belirten Tekin, "Hasadımız aslında 15 gün gecikti. Bu gecikme karpuzun daha iyi olgunlaşmasına neden oldu. Hasadımızı hızlı bir şekilde yaparak Türkiye´nin ihtiyacını Çukurova´dan göndereceğiz. Adana'da karpuz hasadı eylül ayına kadar devam edecek. Şu anda çift naylonlu seralardaki kumdaki karpuzlarımız hasat ediliyor. İlerleyen günlerde farklı karpuzlarımız da hasat edilecek" diye konuştu.