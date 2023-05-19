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Adana'da hasat başladı, tarladaki fiyat belli oldu

Türkiye'nin en önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana'da turfanda karpuz hasadı başladı. Hasatla birlikte karpuzun tarlada kilosu da belli oldu. Kamyonlara yüklenen karpuzlar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

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DHA

  • Ülke genelinde üretilen 4 milyon ton karpuzun yüzde 21'ini karşılayan Adana'da turfanda karpuz hasadı, deniz kıyısındaki Karataş ilçesi Kapı Mahallesi'nde başladı.
  • Adana'da hasat başladı, tarla fiyatı belli oldu
  • Adana'da hasat başladı, tarla fiyatı belli oldu

    Kentte 80 bin dekar üzerine ekilen karpuzda bu yıl 550 bin ton verim beklendiği bildirildi. Tarlada kilosu 7 liradan satılan karpuz, iç piyasanın yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Rusya´ya da ihraç ediliyor.
  • Adana'da hasat başladı, tarla fiyatı belli oldu
  • Adana'da hasat başladı, tarla fiyatı belli oldu

    İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de hasat yapılan tarlalarda incelemelerde bulundu. Son 2 yıldır yaşanan don nedeniyle ekim alanlarının düştüğünü aktaran belirten Tekin, "Geçtiğimiz yıllarda 110 bin dekar ekim alanımız varken bu yıl 80 bin dekar civarında ekim yapıldı. Kumda karpuz hasadında rekoltemiz iyi. Dönüme 5-6 ton verim alıyoruz. Bundan sonra çıkacak karpuzlarda verimin dönümde 10 tona kadar yükselmesini bekliyoruz" dedi.
  • Adana'da hasat başladı, tarla fiyatı belli oldu
  • Adana'da hasat başladı, tarla fiyatı belli oldu

    Karpuzların geçen yıla oranla daha lezzetli ve kaliteli olduğunu belirten Tekin, "Hasadımız aslında 15 gün gecikti. Bu gecikme karpuzun daha iyi olgunlaşmasına neden oldu. Hasadımızı hızlı bir şekilde yaparak Türkiye´nin ihtiyacını Çukurova´dan göndereceğiz. Adana'da karpuz hasadı eylül ayına kadar devam edecek. Şu anda çift naylonlu seralardaki kumdaki karpuzlarımız hasat ediliyor. İlerleyen günlerde farklı karpuzlarımız da hasat edilecek" diye konuştu.
  • Adana'da hasat başladı, tarla fiyatı belli oldu
  • Adana'da hasat başladı, tarla fiyatı belli oldu

    Ham karpuzun hasat edilmesinin hem üreticiye hem de tüccara büyük zarar verdiğini söyleyen Tekin, "Ham karpuz piyasaya girdiği an vatandaşlar tepki gösteriyor ve karpuz almıyor. Biz ham karpuz hasadı yapılmaması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Her tarlada mutlaka bir ekibimiz duruyor ve izin verilmeden karpuz hasadı yapılmıyor. Bütün arazileri geziyoruz. Tüccar ve üreticilerimizi uyarmak istiyorum. Bu milli bir servet. Bu serveti zamanından önce hasat ederek öldürmeyelim."

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