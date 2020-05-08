Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması

AA

Adana'da 540 polisle helikopter destekli narkotik uygulaması yapıldı.Kent merkezindeki ana arterlerde ve caddelerde 540 polisin katıldığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçlarda aramalar yapıldı.Ekipler, eğitimli köpeklerle yaptıkları denetimlerde 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.Sürücülerin, yolcuların ve şüpheli kişilerin Genel Bilgi Taramasını (GBT) da kontrol eden ekipler, çeşitli suçlardan arananlarla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişiyi yakaladı.Helikopter destekli uygulamada ekipler, 24 araç sürücüsüne toplam 23 bin 57 lira para cezası uygularken 3 araç da eksikleri nedeniyle trafikten men edildi.Uygulamada, Umumi Hıfsızsıhha kanunu kapsamında 9 kişiye toplam 10 bin 253 lira idari para cezası uygulanırken, ekiplerce maskesi olmayan vatandaşlara maske verildi.Öte yandan narkotik ekiplerinin Çamlıbel, Sinanpaşa ve Beyazevler Mahallelerinde sokak satıcılarına yönelik çalışmasında 5 şüpheli yakalandı ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.