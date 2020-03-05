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Adana'da helikopter ve drone destekli narkotik uygulaması



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Uygulamadan görüntü- Helikopter ve drone destekli uygulama yapılması- Araçlarda arama yapılması

Adana'da helikopter ve drone destekli narkotik uygulamasıADANA (AA) - Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezindeki 6 noktada helikopter ve drone destekli uygulama yapıldı.Kent merkezindeki ana arterlerde ve caddelerde yaklaşık 500 polisin katıldığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçlarda eğitimli köpeklerle arama gerçekleştirildi. Bu sırada sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) da kontrol edildi.Uygulamalarda yol boyunca önlem alan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 36 şüpheliyi yakaladı. Bu kişilerde yapılan aramlarda da bir tabanca ile iki kesici alet ele geçirildi. İş yerlerinde de arama yapan polis ekipleri, kavşaklarda dilenen 10 kişiye işlem yaptı.Polis şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üst aramasında sentetik kannabinoid, bir kişide de 7 uyuşturucu hap ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.Yaklaşık 2 saat süren uygulamada ekipler, 3 bin 88 araçta arama yaptı, 8 bin 306 kişinin GBT'sini kontrol etti.Helikopter ve drone destekli uygulamada 93 araç sürücüne 85 bin 352 lira ceza yazıldı, çalıntı olduğu tespit edilen 4 motosiklete el konuldu, eksikleri nedeniyle 6 araç trafikten men edildi.Öte yandan narkotik ekiplerinin Akdeniz ve Sümer Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik çalışmasında da 9 şüphelinin yakalandığı ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.