Birbirlerine havai fişek ile saldırdılar! 0:00 / 0:00

AA

Adana'da iki grubun birbirine havai fişek atması cep telefonu ile görüntülendi.

Merkez Yüreğir ilçesinde iki grup henüz belirlenemeyen bir nedenle birbirlerine sokak ortasında havai fişek attı.

Söz konusu kişiler, atılan havai fişeklerden ara sokaklara girerek ya da park halindeki araçların arkasına saklanarak kurtulmaya çalıştı.

AA'nın haberine göre; gruptakiler, sokaktan bir minibüsün geçmesine ve vatandaşların bulunmasına rağmen birbirlerine havai fişek atmayı sürdürdü.

Meydana gelen patlama sesleri nedeniyle park halindeki bir otomobilin alarmının çaldığı olayın görüntüsü cep telefonuyla kaydedildi.