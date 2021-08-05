Adana'da iki hırsızlık şüphelisinden biri kovalamaca sonucu yakalandı

AA

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde iki şüphelinin bir okuldan kablo çalmaya çalıştığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Okulun bulunduğu yere kısa sürede ulaşan ekipler, iki şüpheliden birini kovalamaca sonucu yakaladı. Diğer şüpheli ise tarlaya kaçarak izini kaybettirdi.

Polis, gözaltına aldığı kişi ile şüphelilere ait motosiklet ve çalıntı olduğu değerlendirilen kabloyu polis merkezine götürdü.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.