Adana'da iki kardeşin yerde sürüklenerek yaralanmasına neden olan kapkaç zanlısı yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dün, merkez Seyhan ilçesinde Ali İrge (19) ve ablası Tuğba Akdağ'ın (23) kapkaç zanlısının araçla kaçmasını engellemeye çalışırken yaralanmasına neden olan kişinin kimliğini belirledi.

Ekipler, zanlı A.Ç'yi Sarıçam ilçesinde araçla kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakaladı.

Şüpheli, işlemleri için emniyette götürüldü.

- "Hem malımıza hem canımıza kastetti"

Olayda yerde sürüklenerek yaralanan Tuğba Akdağ ve kardeşi Ali İrge yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

Tuğba Akdağ, cep telefonunu satın almak isteyen kişinin, yanlarına plakasız hafif ticari araçla geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Aracın plakasının olmadığını görünce şüphelenmiştim. Kardeşimi uyarmak için yanına gittim ancak sürücünün cep telefonunu alıp kaçması bir anda oldu. Bizi de aracıyla sürükledi. Bu bir canilik. Hem malımıza hem canımıza kastetti. Yüzümde ve vücudumun çeşitli yerlerinde yaralar oluştu. Bu yaralarla yaşamak istemiyorum. O sırada yanımda küçük kızım da vardı. Çocuğum da bizimle birlikte sürüklenip ölebilirdi. O cani kızımı da hiç düşünmedi."

Ali İrge de yaşadıkları olayı şöyle anlattı:

"Normal bir alıcıymış gibi telefonu alıp inceledi. SIM kartımı çıkarıp telefonu bana verdi. Ardından telefonumu fabrika ayarlarına getirmemi istedi. Bu sırada ablam seslenip telefonu çalabileceğini ve kendisine vermemem konusunda beni uyardı. Şüphelendiğimizi anlayıp 'Telefona tekrar bakabilir miyim?' dedikten sonra elimden alıp kaçmaya çalıştı. Ben de kendisini engellemeye çalıştım ama engel olamadım. Ablamla birlikte sürüklendik."

- Olay anı kameraya yansımıştı

Sarıhamzalı Mahallesi'nde yaşayan Ali İrge, dün, cep telefonunu satmak için bir e-ticaret sitesine ilan vermiş ve telefonuna talip olan ismini bilmediği kişiyle 1900 liraya anlaşmıştı.

Daha sonra İrge, telefonu almak için anlaştığı kişiyle evinin yakınında buluşmuş ve bu kişi bir anda telefonu alıp plakası bulunmayan hafif ticari aracıyla kaçmaya çalışmıştı.

Zanlıya engel olmaya çalışan Ali İrge ile yanındaki ablası Tuğba Akdağ yerde sürüklenerek yaralanmıştı. Olay anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.