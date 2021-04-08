Adana'da iki kardeşin yerde sürüklenerek yaralanmasına neden olan kapkaç zanlısı yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Adana'da iki kardeşin yerde sürüklenerek yaralanmasına neden olan kapkaç zanlısı yakalandı

Adana'da iki kardeşin araçla kaçan şüpheliye engel olmak isterken yerde sürüklenerek yaralandığı kapkaç olayının zanlısı gözaltına alındı.

Adana'da iki kardeşin yerde sürüklenerek yaralanmasına neden olan kapkaç zanlısı yakalandı
AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dün, merkez Seyhan ilçesinde Ali İrge (19) ve ablası Tuğba Akdağ'ın (23) kapkaç zanlısının araçla kaçmasını engellemeye çalışırken yaralanmasına neden olan kişinin kimliğini belirledi.

Ekipler, zanlı A.Ç'yi Sarıçam ilçesinde araçla kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakaladı.

Şüpheli, işlemleri için emniyette götürüldü.

- "Hem malımıza hem canımıza kastetti"

Olayda yerde sürüklenerek yaralanan Tuğba Akdağ ve kardeşi Ali İrge yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

Tuğba Akdağ, cep telefonunu satın almak isteyen kişinin, yanlarına plakasız hafif ticari araçla geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Aracın plakasının olmadığını görünce şüphelenmiştim. Kardeşimi uyarmak için yanına gittim ancak sürücünün cep telefonunu alıp kaçması bir anda oldu. Bizi de aracıyla sürükledi. Bu bir canilik. Hem malımıza hem canımıza kastetti. Yüzümde ve vücudumun çeşitli yerlerinde yaralar oluştu. Bu yaralarla yaşamak istemiyorum. O sırada yanımda küçük kızım da vardı. Çocuğum da bizimle birlikte sürüklenip ölebilirdi. O cani kızımı da hiç düşünmedi."

Ali İrge de yaşadıkları olayı şöyle anlattı:

"Normal bir alıcıymış gibi telefonu alıp inceledi. SIM kartımı çıkarıp telefonu bana verdi. Ardından telefonumu fabrika ayarlarına getirmemi istedi. Bu sırada ablam seslenip telefonu çalabileceğini ve kendisine vermemem konusunda beni uyardı. Şüphelendiğimizi anlayıp 'Telefona tekrar bakabilir miyim?' dedikten sonra elimden alıp kaçmaya çalıştı. Ben de kendisini engellemeye çalıştım ama engel olamadım. Ablamla birlikte sürüklendik."

- Olay anı kameraya yansımıştı

Sarıhamzalı Mahallesi'nde yaşayan Ali İrge, dün, cep telefonunu satmak için bir e-ticaret sitesine ilan vermiş ve telefonuna talip olan ismini bilmediği kişiyle 1900 liraya anlaşmıştı.

Daha sonra İrge, telefonu almak için anlaştığı kişiyle evinin yakınında buluşmuş ve bu kişi bir anda telefonu alıp plakası bulunmayan hafif ticari aracıyla kaçmaya çalışmıştı.

Zanlıya engel olmaya çalışan Ali İrge ile yanındaki ablası Tuğba Akdağ yerde sürüklenerek yaralanmıştı. Olay anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME