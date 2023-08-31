Adana'da iki komşunun kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Adana'da iki komşunun kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Adana'da iki komşunun kavgası kanlı bitti: 1 ölü Adana Kozan'da iki komşu arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Komşusu tarafından silahla vurulan Akif Kolbar hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde komşusu tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Görbeyaz Mahallesi Köysekisi mevkisinde Akif Kolbar ile henüz ismi öğrenilemeyen komşusu arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine komşusu Kolbar'a ateş etti. AA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kolbar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.