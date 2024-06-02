Adana'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstiklal Mahallesi Buruk Caddesi'nde Hasan Basri Sarıgül (60) idaresindeki motosiklet ile A.A.G'nin (16) kullandığı motosiklet çarpıştı.
Çarpışma sonucu Sarıgül olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki eşi ile diğer sürücü A.A.G. ve annesi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.