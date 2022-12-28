Yusuf İsmet T. idaresindeki otomobil, D 400 kara yolu Baklalı Mahallesi kavşağında Hamdi B. idaresindeki otomobille çarpıştı.
AA'nın haberine göre, kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Rabia T, Nesrin T, Mustafa T, Seray E, Yağız Kaan E, Semiha Seda B, Tuana Deniz B. ve Müzeyyen B. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazada hasar gören araçlar çekilerek yol trafiğe açıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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