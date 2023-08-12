Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Mehmet Güller idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Güller'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aynı araçtaki ağır yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaçmaya çalışan otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi polis ekiplerince yakalandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.