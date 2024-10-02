Adana'da iki kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
H.R.M. idaresindeki TIR, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan gişeleri yakınında Deniz Erdoğdu'nun kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Erdoğdu ve aynı araçta bulunan Erhan Erdoğdu hayatını kaybetti. Akrabaları Bostan Erdoğdu ve Sabriye Erdoğdu ise yaralandı.
Yaralılar, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TIR sürücüsü H.R.M. gözaltına alındı.
OLAY YERİNE ÇAĞRILAN CENAZE ARACI KAZA YAPTI
Olay yerine çağrılan Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cenaze aracı ise Ceyhan otoyolunun bağlantı yolunda traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.