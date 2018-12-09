Olay, sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki İnönü Parkı'nda meydana geldi. Parka gelen Muzaffer A, iddiaya göre sol göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyerek kendini öldürmek istedi. Bu sırada parkın yakınlarında devriye görevi yapan çarşı mahalle bekçilerinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; ağır yaralanan Muzaffer A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Muzaffer A.'nın kendini yaraladığı tabancaya incelemek üzere el koydu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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