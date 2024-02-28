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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da intihar girişiminde bulunan adam eşi gelince teslim oldu

        Adana'da intihar girişiminde bulunan adam eşi gelince teslim oldu

        Adana'da eşi evi terk ettiği için intihar girişiminde bulunan adam, polis ekiplerini harekete geçirdi. Önce tabanca, ardından bıçakla eylemini sürdüren adam, eşinin gelmesiyle polise teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 05:59 Güncelleme: 28.02.2024 - 05:59
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        İntihar girişiminde bulundu, eşi gelince teslim oldu
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        Adana'da ailevi sorunları nedeniyle eşinin evi terk ettiği K.Ç. (32), önce tabancayla ardından bıçak ile intihar girişiminde bulundu. DHA'nın haberine göre; polisin tabancayı elinden almasının ardından bıçakla eylemine devam etmek isteyen K.Ç., eşinin evinin önüne gelmesiyle teslim oldu.

        Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce ailevi sorunları nedeniyle eşinin evi terk ettiği K.Ç, iddiaya göre bunalıma girip babasının evinde eline geçirdiği tabanca ile önce havaya ateş açtı, ardından da kendisini odaya kilitleyip, intihar edeceğini söyledi.

        POLİS TABANCAYI ELİNDEN ALDI

        Evdeki yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istemesi üzerine bölgeye özel harekat timleri ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen polisler, ikna etmek için K.Ç. ile uzun süre konuştu. K.Ç'nin eşinin eve gelmesini ve kendisiyle konuşmak istediğini belirtmesi üzerine ekipler harekete geçti. Bekleyiş sürerken polislerden biri eve girerek, K.Ç'nin bir anlık boşluğundan faydalanıp, elindeki tabancayı alıp, balkondan aşağı attı.

        BIÇAK İLE EYLEMİNİ SÜRDÜRDÜ EŞİ GELİNCE TESLİM OLDU

        Bu kez eline bıçak alan K.Ç, eylemine devam etmek istedi. Bıçağı kendi vücuduna dayayan ve eve giren özel harekat timlerini yanına yaklaştırmayan K.Ç, eşiyle konuştuktan sonra teslim olacağını söyledi.

        Evin önüne getirilen eşi ile balkondan görüştürülen K.Ç, bıçağı bırakarak polise teslim oldu. Gözaltına alınan K.Ç, polis merkezine götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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