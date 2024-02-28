Adana'da intihar girişiminde bulunan adam eşi gelince teslim oldu

Adana'da ailevi sorunları nedeniyle eşinin evi terk ettiği K.Ç. (32), önce tabancayla ardından bıçak ile intihar girişiminde bulundu. DHA'nın haberine göre; polisin tabancayı elinden almasının ardından bıçakla eylemine devam etmek isteyen K.Ç., eşinin evinin önüne gelmesiyle teslim oldu.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce ailevi sorunları nedeniyle eşinin evi terk ettiği K.Ç, iddiaya göre bunalıma girip babasının evinde eline geçirdiği tabanca ile önce havaya ateş açtı, ardından da kendisini odaya kilitleyip, intihar edeceğini söyledi.

POLİS TABANCAYI ELİNDEN ALDI Evdeki yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istemesi üzerine bölgeye özel harekat timleri ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen polisler, ikna etmek için K.Ç. ile uzun süre konuştu. K.Ç'nin eşinin eve gelmesini ve kendisiyle konuşmak istediğini belirtmesi üzerine ekipler harekete geçti. Bekleyiş sürerken polislerden biri eve girerek, K.Ç'nin bir anlık boşluğundan faydalanıp, elindeki tabancayı alıp, balkondan aşağı attı.