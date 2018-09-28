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Adana'da iş adamının öldürülme davasında sanıklar birbirini suçladı

Adana'da iş adamının öldürülmesiyle ilgili maktulün eski çalışanıyla kadın kıyafetleri giyerek cinayeti işlediği iddia edilen arkadaşının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle yargılanması başladı. 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Nizami K. ile Halil İ, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

28.09.2018 - 17:49 | Güncelleme: AA

Adana'da öldürülen iş adamı Kazım Fidancı'nın eşi ve kızları ile tarafların avukatları da duruşmaya geldi. Mahkemede sanıklar birbirini suçladı.

Polis ve savcılıktaki ifadesinde öldürme suçunu itiraf eden Halil İ, mahkemede bu ifadelerinin gerçek olmadığını, ailesine zarar verilmemesi için bu şekilde ifade verdiğini iddia etti.

Gerçekleri anlatmak istediğini öne süren Halil İ, olaydan 4 gün önce diğer sanık olan patronu Nizami K. ile alkol aldıklarını ve sohbet sırasında kendisine iş adamı Kazım Fidancı'ya tanışmasını ve ilişki kurmasını istediğini söyledi.

Halil İ, Nizami K'nin elindeki görüntüyle kendisini tehdit ettiğini ve sosyal medya hesabından kendisini kadın olarak tanıtarak Kazım Fidancı'ya arkadaşlık teklif ettiğini ve onun da kabul ettiğini iddia etti.

Kız kardeşinin evine giderek kadın kıyafetini giydiğini belirten Halil İ, Kazım Fidancı ile buluştuğunu ancak konuşmak istemediğini ve daha sonra onun aracından indiğini dile getirdi.

Araçtan indikten sonra patronu Nizami K'yi arayıp kendisini almasını istediğini belirten Halil İ, "Nizami gelince Kazım'ın yerini sordu. Kazım'ın beni bıraktığı yeri gösterdim. Gittiğimizde Kazım orada bekliyordu. Nizami araçtan indiğinde gözü dönmüş gibiydi. Bıçağı alıp, 'başlattığım bu işi şimdi bitireceğim' dedi. Engel olmaya çalışırken göğsümden yaralandım. Nizami, aracın kapısını açıp Kazım'ı bıçakladı. Şoka girip bayıldım. Nizami beni ayılttıktan sonra kadın kıyafetlerini yaktım, Nizami'de bıçağı temizledi." ifadelerini kullandı.

Cinayeti azmettirmekle suçlanan Nizami K. ise yanında çalışan Halil İ'nin anlattıklarının doğru olmadığını savundu.

Müştekiler sanıklardan şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı, eksikliklerin tamamlaması için ileri bir tarihe erteledi.

OLAY

Sarıçam ilçesi Bayramhacılı Mahallesi'nde 22 Ağustos 2017’de devriye gezen polisler, göl kenarında park halindeki otomobilin içinde çatı işleri yapan iş adamı Kazım Fidancı’yı bıçakla öldürülmüş olarak bulmuştu. Yapılan soruşturma sonunda, Fidancı'yı öldürdükleri iddiasıyla yakalanıp tutuklanan Nizami K. ve arkadaşı Halil İ. hakkında "Tasarlayarak öldürme" suçundan dava açılmıştı.

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