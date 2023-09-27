Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı
Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde bir iş yerine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda N.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.