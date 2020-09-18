Adana'da iş yerine molotofkokteyli atan kişi kovalamaca sonucu yakalandı

AA

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde devriye görevi yapan bekçiler, Ziyapaşa Mahallesi'nde bir şüphelinin ithalat ve ihracat yapan iş yerine molotofkokteyli atıp otomobille kaçtığını görünce durumu telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bildirdi.

İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, şüphelinin eşkali ve kaçtığı otomobilin plakası tespit edildi.

Bu arada yangın çıkan iş yeri Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çevredeki evlere ve iş yerllerine sıçramadan söndürüldü. İş yerinde hasar meydana geldi.

Ziyapaşa Mahallesi'nde araştırma yapan polis ekipleri ve bekçiler, kaçış yönünü tespit ettikleri şüpheliyi aynı mahallede kovalamaca sonucu yakaladı. Ekipler, zanlının kullandığı otomobili de ara sokaktabuldu.

Emlakçı olduğu öğrenilen zanlı S.B'nin gasp ve yağma suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı S.B. Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.