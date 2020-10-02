Adana'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürün satışı yapıldığı belirlenen kent merkezinde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Adreslerde, kaçak olduğu belirlenen 72 bin 400 makaron, 64 kilogram tütün, 3 bin 237 cinsel içerikli ürün ve 3 bin 380 doldurulmuş sigara ele geçirildi.Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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