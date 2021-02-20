Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünler bulundurulduğu belirlenen merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir depoya baskın yaptı.
Depoda, 300 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, bir zanlı yakalandı.
Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda durdurduğu araçta da gümrük kaçağı 36 cep telefonu ele geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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