Adana'da kadın cinayeti: Önce sevgilisini sonra kendini vurdu
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 40 yaşındaki Ayşegül Sefer, park halindeki otomobilde sevgilisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Zanlı, aynı silahla yaşamına son verdi.
Adana Çukurova'ya bağlı Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda park halindeki otomobilden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta yapılan incelemede, sürücü koltuğundaki 37 7yaşındaki Emre Naynal ve yanındaki 40 yaşındaki Ayşegül Sefer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, Naynal'ın tabancayla Sefer'i öldürdükten sonra intihar ettiğini tespit etti.
İncelemenin ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.