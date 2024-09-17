Adana'da kan donduran olay! Kavgayı ayırmak istedi!

Adana'da olay, 14 Eylül’de saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’ndeki dolmuş durağında meydana geldi.

Durakta çalışan şoförler Selçuk Keklik (37) ve Onur Nefis (40), ölen bir kişinin yakınları için mezarlığa ücretsiz sefer sırası konusunda anlaşamayınca tartıştı.

KALABALIĞA RASTGELE ATEŞ AÇTI DHA'da yer alan habere göre kısa sürede kavgaya dönüşen olayda diğer şoför Metin Zorluer (68) tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada Keklik’in ağabeyi Hakan Keklik (46), pompalı tüfekle durağa gelerek kalabalığın üzerine rastgele ateş açtı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Silahtan çıkan saçmalar Zorluer’in karın ve göğsüne isabet ederken, Emre S., Volkan V. ile Fethi S. de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Zorluer kanlar içinde yere yığıldı, şüpheliler ise kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Metin Zorluer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI Güvenlik kamerasına yansıyan kavganın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevrede arama yapan ekipler, silahı kullanan Hakan Keklik ile kavgaya karışan Selçuk Keklik, Cüneyt Keklik (51), Efekan Keklik (19), Onur Nefis ve Recep Nefis’i saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda yakaladı.