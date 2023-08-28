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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da kadın cansız bedeni bulundu

        Adana'da sulama kanalında kadın cansız bedeni bulundu

        Adana'da sulama kanalında kadın cansız bedeni bulundu. Kadının kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 18:17 Güncelleme: 28.08.2023 - 18:21
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        Adana'da kadın cansız bedeni bulundu
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        Adana'nın Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi Bahar Caddesi'nde bugün saat 16.30 sıralarında sulama kanalında kadın cansız bedeninin sürüklendiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, cansız bedeni kıyıya çıkardı. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü değerlendirilen kadının üzerinden kimlik çıkmadı.

        Cansız beden, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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