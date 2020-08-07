Adana'da kapkaç şüphelisi tutuklandı

AA

Merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde sokakta yürüyen Sultan Aydın'ın (34) elindeki cep telefonunu, yanına yaklaşan bir kişi alıp kaçtı.Aydın'ın yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşlar, şüphelinin peşinden koştu ancak zanlı ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin O.Y.K. (23) olduğunu belirledi.Ekipler, zanlıyı merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde gözaltına aldı.Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Öte yandan, Aydın'ın cep telefonunu alan şüphelinin kaçması ve vatandaşların peşinden koşması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.