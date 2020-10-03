Adana'da kasten öldürme suçundan aranan zanlı İzmir'de yakalandı

AA

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Asayiş Şube Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT),istihbarat birimi ve Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince koordineli yürütülen çalışma sonucu Adana'da kasten öldürme suçundan aranan A.İ.G'nin, abisi V.G'nin Seyrek Mahallesi'ndeki evinde saklandığı tespit edildi.Eve düzenlenen operasyonda A.İ.G. ve V.G. gözaltına alındı.A.İ.G'nin "kasten adam öldürme" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 2, V.G'nin de "basit yaralama", "başkasına ait banka ve kredi kartlarının kullanılması" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 6 arama kaydının bulunduğu belirlendi.