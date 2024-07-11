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        Haberler Gündem Adana'da kayınbiraderi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı - Güncel haberler

        Adana'da kayınbiraderi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kayınbiraderi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 18:25 Güncelleme: 11.07.2024 - 18:25
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        Kayınbiraderi tarafından silahla vuruldu
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        Alınan bilgiye göre, boşanma aşamasındaki eşi ile adliyeden çıkan Nurullah T. evine gitmek üzere aracıyla yola çıktı.

        Nurullah T'ye evine yaklaştığı sırada, motosikletiyle takip eden ve henüz ismi öğrenilemeyen kayınbiraderi ateş açtı.

        Motosikletini olay yerinde bırakan şüpheli, yanına gelen arkadaşının motosikletine binerek kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nurullah T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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